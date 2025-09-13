- Дата публикации
Историческая победа: "Эпицентр" одолел "Рух" в УПЛ
Клуб из Каменец-Подольского одержал свою дебютную победу в элите украинского футбола.
"Эпицентр" на выезде обыграл "Рух" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:1.
Единственный гол подопечные Сергея Нагорняка забили на 70-й минуте, когда пенальти реализовал испанский форвард Хоакинете.
В конце матча у львовского клуба был шанс спастись от поражения, но Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти на 90+2-й минуте.
Обзор матча "Рух" – "Эпицентр"
Для клуба из Каменец-Подольского Хмельницкой области это первая в истории победа в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.
После этого матча "Эпицентр" и "Рух" располагаются на 12-й и 13-й позициях в турнирной таблице УПЛ соответственно, имея по три очка.
В следующем туре "Эпицентр" примет "Кривбасс", а "Рух" на выезде будет противостоять ЛНЗ. Оба поединка состоятся 21 сентября.