Историческая победа: "Эпицентр" одолел "Рух" в УПЛ

"Рух" – "Эпицентр"

"Эпицентр" на выезде обыграл "Рух" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол подопечные Сергея Нагорняка забили на 70-й минуте, когда пенальти реализовал испанский форвард Хоакинете.

В конце матча у львовского клуба был шанс спастись от поражения, но Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти на 90+2-й минуте.

Обзор матча "Рух" – "Эпицентр"

Для клуба из Каменец-Подольского Хмельницкой области это первая в истории победа в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.

После этого матча "Эпицентр" и "Рух" располагаются на 12-й и 13-й позициях в турнирной таблице УПЛ соответственно, имея по три очка.

В следующем туре "Эпицентр" примет "Кривбасс", а "Рух" на выезде будет противостоять ЛНЗ. Оба поединка состоятся 21 сентября.