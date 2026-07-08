ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
483
Время на прочтение
1 мин

Историческая победа: Костюк впервые вышла в полуфинал Уимблдона

В четвертьфинале Марта одержала уверенную победу над итальянкой Жасмин Паолини.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) вышла в полуфинал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.

В четвертьфинале 24-летняя уроженка Киева обыграла итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA).

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой украинки со счетом 6:3, 6:2.

Это была четвертая очная встреча теннисисток. Костюк во второй раз сумела победить Паолини.

Марта впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до 1/2 финала травяного мэйджора после Элины Свитолиной (2019, 2023).

Для Костюк это второй в карьере выход в полуфинал на турнирах Grand Slam. В этом году она также доходила до 1/2 финала Roland Garros.

В полуфинале Уимблдона-2026 соперницей Костюк станет чешка Линда Носкова (№13 WTA), которая в четвертьфинале победила бельгийку Элизе Мертенс (№27 WTA) — 6:3, 7:5.

Победительница этой пары в финале поборется за трофей с триумфаторкой другого полуфинала, в котором сыграют чешка Каролина Мухова (№9 WTA) и американка Кори Гауфф (№7 WTA).

Финал Уимблдона-2026 среди женщин состоится в субботу, 11 июля.

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
483
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie