Историческая победа: Костюк впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) вышла в полуфинал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.

В четвертьфинале 24-летняя уроженка Киева обыграла итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA).

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой украинки со счетом 6:3, 6:2.

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Это была четвертая очная встреча теннисисток. Костюк во второй раз сумела победить Паолини.

Марта впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до 1/2 финала травяного мэйджора после Элины Свитолиной (2019, 2023).

Для Костюк это второй в карьере выход в полуфинал на турнирах Grand Slam. В этом году она также доходила до 1/2 финала Roland Garros.

В полуфинале Уимблдона-2026 соперницей Костюк станет чешка Линда Носкова (№13 WTA), которая в четвертьфинале победила бельгийку Элизе Мертенс (№27 WTA) — 6:3, 7:5.

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Победительница этой пары в финале поборется за трофей с триумфаторкой другого полуфинала, в котором сыграют чешка Каролина Мухова (№9 WTA) и американка Кори Гауфф (№7 WTA).

Финал Уимблдона-2026 среди женщин состоится в субботу, 11 июля.

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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