Историческая победа: украинка Бирюкова триумфовала на пятом этапе велогонки Thueringen Ladies Tour

Украинская велосипедистка Юлия Бирюкова выиграла пятый этап велогонки Thueringen Ladies Tour-2022.

Эта победа стала исторической для спортсменки и Украины. Это первая победа Бирюковой на профессиональном уровне, а также первый успех украинцев в сезоне на соревнованиях уровня Pro.

24-летняя украинка, выступающая за команду Arkea Pro Cycling Team, опередила ближайшую соперницу на четыре секунды. Она преодолела пятый этап за 3 часа, 31 минуту и 41 секунду.

Второе место заняла Александра Манли из Австралии (3:31:45), третью позицию заняла польская велосипедистка Марта Лах (3:31:45).

Напомним, что Международная ассоциация профессиональных велогонщиков позорно поддержала российских спортсменов из Газпром-Русвело, которых отстранили из-за войны, которую Россия развернула против Украины.

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