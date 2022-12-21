Историческая победа: украинский клуб набрал первые очки на групповом этапе волейбольной Лиги чемпионов

Во вторник, 20 декабря, "Прометей" одержал победу над французским "Ле-Канне" во втором туре группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 3:2 .

Соперницы победили в двух первых партиях. Однако в третьей части игры украинкам неожиданно удалось перехватить инициативу – в конце "Прометея" преобладал на 11 очков, а в итоге выиграл первый сет. Четвертый сет "красно-белые" завершили с 10-очковым отрывом.

Победитель оказался на тай-брейке, где на расстоянии четырех очков выиграли украинки.

Эта победа стала первой в истории украинского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов. "Красно-белые" поднялись на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре Прометей сыграет с румынским Альба Блаж. Матч состоится во вторник, 10 января.

Напомним, что поединок первого тура завершился разгромным поражением украинского клуба.

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