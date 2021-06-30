Историческая победа Украины на Евро: фанат после решающего гола Довбика выскочил к сборной на поле (фото, видео)

Историческая победа Украины на Евро: фанат после решающего гола Довбика выскочил к сборной на поле (фото, видео)

Гол Артема Довбика на последних минутах принес Украине победу.

Футболистам украинской сборной 29 июня удалось победить шведов и пройти в 1/4 финала Евро-2020. Благодаря результату 2:1, который показала команда Андрея Шевченко, впервые в истории Украина вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, и один из болельщиков нашей команды не смог сдержать эмоций на трибуне в шотландском Глазго и сразу выбежал на поле, чтобы отпраздновать событие вместе с футболистами.

Соответствующее видео появилось в Сети.

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На опубликованных кадрах видно, как украинский болельщик после забитого в дополнительное время гола нападающим Артемом Довбиком, выбегает на поле с поднятыми руками вверх. Интересно, что ему удалось прорвался мимо стюардов и он даже успел пробежаться немного по полю.

В конце концов стюарды и охрана стадиона смогли свергнуть фаната на газон и вывести с поля.

Интересно, что футболист украинской сборной Евгений Макаренко пытался защитить его у работников стадиона. Однако, они все же отвели его за пределы поля.

Фанат выбежал на поле в нашей сборной после матча Украина — Швеция

Футбольный фанат выбежал на поле после матча Украина — Швеция

Отметим, что сборная Украины уже в эту субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020. А защитник сборной Украины Виталий Миколенко в Instagram опубликовал ролик с празднованием командой в раздевалке победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

"Шева — гений": реакция соцсетей на исторический выход сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы

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Фантастический успех: сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020

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