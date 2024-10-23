Историческая победа: "Жирона" без Цыганкова обыграла команду украинца в Лиге чемпионов (видео)

"Жирона" на своем поле обыграла "Слован" из Братиславы в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 2:0 .

Каталонцы открыли счет в конце первого тайма – на 42-й минуте отличился Мигель Гутьерес.

Во второй половине встречи подопечные Мичела укрепили свое преимущество – на 73-й минуте забил Хуанпе.

На 88-й минуте хозяева могли доводить дело до разгрома, но Кристиан Стуани не реализовал пенальти.

Украинский полузащитник испанской команды Виктор Цыганков не попал в заявку на матч, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы. А вот другой украинец, хавбек Даниил Игнатенко, вышел в стартовом составе словацкого клуба и был заменен на 78-й минуте, получив в середине второго тайма желтую карточку.

Обзор матча "Жирона" – "Слован" Братислава

Для "Жироны" это первая в ее истории победа в Лиге чемпионов. Команда Цыганкова с тремя очками после трех туров поднялась на 20-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ. "Слован" находится на последней строчке, не набрав ни одного балла.

В следующем туре "Жирона" на выезде встретится с нидерландским ПСВ, а "Слован" примет хорватское "Динамо" Загреб. Оба поединка состоятся 5 ноября.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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