Историческая сенсация: аматорский клуб впервые пробился в 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Уникальное достижение установил "Агротех" из села Тишковка в Кировоградской области.

"Агротех" – "Черноморец"

"Агротех" – "Черноморец" / © ФК "Чорноморець"

"Агротех" из села Тишковка Кировоградской области стал первым в истории аматорским клубом, который вышел в 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В 1/16 финала "Агротех" обыграл одесский "Черноморец". Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее был аматорский коллектив – 5:3.

Нынешний сезон "Агротех" проводит во второй группе чемпионата Украины среди аматоров. "Черноморец" играет в Первой лиге.

Отметим, что на стадии 1/32 финала турнира "Агротех" также в серии пенальти победил "Эпицентр", который выступает сейчас в УПЛ.

Добавим, что "Агротех" был основан в 2010 году. В сезоне-2023/24 клуб стал чемпионом Украины среди аматоров, а в 2025 году – обладателем аматорского Кубка Украины.

