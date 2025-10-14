- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 1 мин
Историческая сенсация: еще одна сборная вышла на чемпионат мира-2026 по футболу
Сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграет на Мундиале.
Сборная Кабо-Верде отобралась в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.
В матче заключительного тура африканской квалификации на Мундиаль сборная Кабо-Верде разгромила команду Эсватини со счетом 3:0.
Голы в составе победителей забили Дайлон Роша Ливрамента, Вилли Семеду и Стопира.
По итогам десяти туров сборная Кабо-Верде (23 очка) заняла первое место в своей группе отбора на ЧМ-2026, опередив ближайшего преследователя, команду Камеруна, на 4 балла.
Таким образом, сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира.
Команда Кабо-Верде стала шестым участником ЧМ-2026 от Африки и в целом 22-й сборной, обеспечившей себе участие в финальной части ЧМ-2026.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.