Историческая сенсация: еще одна сборная вышла на чемпионат мира-2026 по футболу

Сборная Кабо-Верде / facebook.com/federacaocaboverdianafutebol

Сборная Кабо-Верде отобралась в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

В матче заключительного тура африканской квалификации на Мундиаль сборная Кабо-Верде разгромила команду Эсватини со счетом 3:0.

Голы в составе победителей забили Дайлон Роша Ливрамента, Вилли Семеду и Стопира.

По итогам десяти туров сборная Кабо-Верде (23 очка) заняла первое место в своей группе отбора на ЧМ-2026, опередив ближайшего преследователя, команду Камеруна, на 4 балла.

Таким образом, сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира.

Команда Кабо-Верде стала шестым участником ЧМ-2026 от Африки и в целом 22-й сборной, обеспечившей себе участие в финальной части ЧМ-2026.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.