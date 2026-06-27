Историческая сенсация: сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде по футболу / © Associated Press

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Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии в матче заключительного третьего тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи кабо-вердийцы превосходили саудовцев по моментам, нанеся 15 ударов по воротам (2 — в створ) против 7 у соперника (3 — в створ).

По ожидаемым голам (xG) — 1,52 против 0,40 в пользу Кабо-Верде. Однако забить ни одной из команд так и не удалось.

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В другом матче третьего тура этого квартета сборная Испании одолела команду Уругвая со счетом 1:0.

Испания (7 очков) выиграла группу H и вышла в плей-офф. Сборная Кабо-Верде (3 балла) пробилась в 1/16 финала со второй строчки, дебютант Мундиалей впервые в истории сыграет в плей-офф — там соперником кабо-вердийцев будет Аргентина.

Уругвай и Саудовская Аравия (по 2 зачетных пункта) финишировали на третьей и четвертой позициях соответственно, оставшись за пределами плей-офф.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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