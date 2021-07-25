Исторические кадры: как награждали украинского призера Олимпиады-2020 Рейзлина

Фехтовальщик выиграл для нашей страны вторую медаль в Токио.

25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин добыл для Украины вторую медаль на соревнованиях в Токио. 36-летний шпажист выиграл "бронзу" в индивидуальном первенстве.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал француз Ромен Канонн, который одолел нашего соотечественника в полуфинале. "Серебро" досталось венгру Георгею Шиклоши.

Вашему вниманию фото с церемонии награждения фехтовальщиков-шпажистов. На пьедестале призеры поздравили друг друга, ударившись кулаками.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Добавим, что медаль Рейзлина - первая украинская награда олимпийского турнира в мужской шпаге за всю историю. А также первая для нашей страны в мужском фехтовании за последние 17 лет. В 2004 году Владислав Третьяк добыл "бронзу" в сабле.

Накануне "бронзу" в дзюдо завоевала Дарья Билодид. И теперь в копилке Украины две награды Олимпиады в Токио.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 25 июля в нашей онлайн-трансляции.

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