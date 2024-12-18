Исторический эксперимент: искусственный интеллект будет судить реванш Усик – Фьюри

За боем-реваншем между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри будет следить судья с искусственным интеллектом.

Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.

По его словам, рефери с искусственным интеллектом будет свободным от предубеждений и ошибок. В то же время искусственный интеллект никак не повлияет на официальные результаты поединка, ведь на нем будут работать и обычные судьи.

"Впервые в истории за боем будет следить судья с искусственным интеллектом. Без предвзятости и человеческих ошибок. Это новаторский эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века, Усик – Фьюри, 21 декабря. Не пропустите историю, которая зарождается", – говорится в сообщении Аль аш-Шейха.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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