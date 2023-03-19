Исторический гол Ибрагимовича не спас: "Милан" потерпел неожиданное поражение в Серии А (видео)

"Милан" в выездном матче 27-го тура итальянской Серии А неожиданно проиграл "Удинезе" – 3:1 .

Уже на 9-й минуте встречи Роберто Перейра вывел хозяев вперед.

В компенсированное к первому тайму время Златан Ибрагимович сравнял счет, реализовав пенальти.

Звездный швед стал самым возрастным автором забитого мяча в Серии А. Он отличился голом в возрасте 41 год и 166 дней и побил предыдущий рекорд Алессандро Костакурты – 41 год и 25 дней.

1 — Zlatan Ibrahimovic является oldest goalscorer в истории истории (41 лет и 166 дней), overtaking Alessandro Costacurta (41 лет и 25 дней, в May 2007). Historical. #UdineseMilan pic.twitter.com/kXfx6yhJLy — OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 марта, 2023

Еще до перерыва хозяева смогли вернуть себе преимущество в счете. На 45+6-й минуте Бето снова поставил "Милан" в роль тех, кто вынужден догонять.

Во втором тайме "россонери" отыграться не смогли. А "Удинезе" на 70-й укрепил свое преимущество усилиями Кингсли Эхизибуэ.

Обзор матча

"Милан" (48 очков) остался на четвертом месте в Серии А, однако по итогам этого тура может оказаться вне зоны Лиги чемпионов. "Удинезе" (38 баллов) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре "россонери" 2 апреля сыграют на выезде с "Наполи". "Удинезе" в этот же день будет противостоять "Болонье".

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