Исторический гол не помог: Канада разгромно проиграла Хорватии и потеряла шансы на плей-офф ЧМ-2022 (видео)

В воскресенье, 27 ноября, сборная Хорватии обыграла Канаду в рамках 2-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу. Матч завершился со счетом 4:1 .

Канадцы быстро вышли вперед, забив уже на 2-й минуте. Альфонсо Дэвис головой замкнул подачу с правого фланга.

Этот гол стал для сборной Канады дебютным на чемпионатах мира. Мундиаль в Катаре – второй в истории для команды "кленовое письмо". Впервые канадцы играли на планетарном первенстве 1986, но тогда проиграли все три матча (СССР, Венгрии и Франции) с общим счетом 0:5.

Несмотря на провальный старт, хорваты сумели переломить ход встречи. На 36-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич, а перед перерывом Марко Ливая вывел "клетчатых" вперед.

Во втором тайме подопечные Златко Далича знали вопрос о победителе поединка. На 70-й минуте Крамарич оформил дубль. А на 90+4-й минуте Ловро Майер установил окончательный счет в этом матче.

Обзор матча

В другом матче 2-го тура этого квартета сборная Марокко сенсационно переиграла Бельгию со счетом 0:2.

Напомним, что в первом туре Хорватия поделила очки с Марокко (0:0), а Канада в напряженном матче уступила Бельгии (1:0).

Таким образом, Хорватия с 4 очками возглавила группу F. На втором месте – Марокко (4). Третья – Бельгия (3). Канада (0) после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф.

В матчах заключительного тура квартета F, которые пройдут 1 декабря, Бельгия сыграет с Хорватией, а Марокко померяется силами с Канадой.

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