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Исторический гол: обидчик сборной Украины установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Исторический гол: обидчик сборной Украины установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу (видео)

Фото: Associated Press

Гарет Бейл спас валлийцев от поражения в матче против США.

Капитан сборной Уэльса Гарет Бейл установил историческое достижение в матче 1-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу против команды США.

На 82-й минуте главная звезда валлийцев реализовал пенальти, сравняв счет в поединке.

Для сборной Уэльса этот гол стал первым на чемпионатах мира с 1958 года. Свой предыдущий гол на ЧМ валлийская сборная забила 17 июля 1958 года в ворота Венгрии. Тогда забитым мячом отличился Терри Медуин.

Более того, гол Бейла стал историческим не только для сборной Уэльса, но и для самого турнира. От взятия ворот Медуина до забитого мяча Бейла прошло 23 533 дня, что стало самым большим перерывом между двумя голами одной сборной на планетарных первенствах.

Поединок США – Уэльс завершился вничью со счетом 1:1.

Обзор матча

Напомним, именно Уэльс не пустил Украину на ЧМ-2022. "Сине-желтые" минимально уступили валлийцам в финале плей-офф европейской квалификации. Судьбоносный гол украинцы пропустили после удара Бейла со штрафного, когда мяч в свои ворота срезал Андрей Ярмоленко.

  • В другом матче первого тура квартета B сборная Англии разбила команду Ирана со счетом 6:2.
  • Во втором туре 25 ноября Англия будет противостоять США, а валлийцы сыграют с иранцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
755
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