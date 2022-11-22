Исторический гол: обидчик сборной Украины установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу (видео)

Капитан сборной Уэльса Гарет Бейл установил историческое достижение в матче 1-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу против команды США.

На 82-й минуте главная звезда валлийцев реализовал пенальти, сравняв счет в поединке.

Для сборной Уэльса этот гол стал первым на чемпионатах мира с 1958 года. Свой предыдущий гол на ЧМ валлийская сборная забила 17 июля 1958 года в ворота Венгрии. Тогда забитым мячом отличился Терри Медуин.

Более того, гол Бейла стал историческим не только для сборной Уэльса, но и для самого турнира. От взятия ворот Медуина до забитого мяча Бейла прошло 23 533 дня, что стало самым большим перерывом между двумя голами одной сборной на планетарных первенствах.

23533 — Прямое место в Gareth #Bale в последние шествия игры на #FIFAWorldCup был бы брошен по Терри Medwin в Hungary на 17th June 1958: 23533 день назад — зарезервированный рекорд в день между двумя турами. Return. #USAvWAL #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/PwZ12oM6Kc — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2022

Поединок США – Уэльс завершился вничью со счетом 1:1 .

Обзор матча

Напомним, именно Уэльс не пустил Украину на ЧМ-2022. "Сине-желтые" минимально уступили валлийцам в финале плей-офф европейской квалификации. Судьбоносный гол украинцы пропустили после удара Бейла со штрафного, когда мяч в свои ворота срезал Андрей Ярмоленко.

В другом матче первого тура квартета B сборная Англии разбила команду Ирана со счетом 6:2 .

со счетом . Во втором туре 25 ноября Англия будет противостоять США, а валлийцы сыграют с иранцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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