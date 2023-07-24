Исторический момент: французский пловец побил последний мировой рекорд легендарного Фелпса (видео)

21-летний Леон Маршан превзошел старейший личный мировой рекорд в мужском плавании.
Французский пловец Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием, побив достижение 23-кратного олимпийского чемпиона, американца Майкла Фелпса.
Это произошло на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. 21-летний Маршан показал время 4:02,50 минуты, что является абсолютным рекордом в этой дисциплине.
THIS IS UNBELIEVABLE— World Aquatics (@WorldAquatics) Июль 23, 2023
Leon Marchand beat the longest World Record in the books after 21 years!!! @FFNatation #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/Jkzwmp0xFb
Предыдущий рекорд на 400-метровке комплексным плаванием (4:03,84) был установлен Фелпсом на Олимпиаде-2008 в Пекине.
Это был старейший личный мировой рекорд в мужском плавании и последний рекорд, принадлежавший Фелпсу.
Отметим, что с Маршаном сейчас работает Боб Боуман, который раньше был тренером самого Фелпса.
"Это было безумно. Было прекрасно достичь этого здесь, и время – безумие. Лучшее еще впереди. Я каждый день тренируюсь ради этого. Я на две секунды быстрее своего предыдущего рекорда. Побил мировой рекорд – это чрезвычайно. Не знаю, что сказать. Я счастлив", – цитирует Маршана официальный сайт Олимпиады.
Интересно, что сам Фелпс вышел наградить француза "золотом".
History was made tonight! #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/mwoihTUMCN— World Aquatics (@WorldAquatics) Июль 23, 2023
"Серебро" планетарного первенства выиграл американец Карсон Форстер (4:06,56), а "бронзу" завоевал японец Дайя Сето (4:09,41).
Чемпионат мира по водным видам спорта начался 14 июля и продлится до 30 июля.
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