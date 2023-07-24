Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Исторический момент: французский пловец побил последний мировой рекорд легендарного Фелпса (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1347
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Исторический момент: французский пловец побил последний мировой рекорд легендарного Фелпса (видео)

Французский пловец Леон Маршан / Фото: Associated Press

21-летний Леон Маршан превзошел старейший личный мировой рекорд в мужском плавании.

Французский пловец Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием, побив достижение 23-кратного олимпийского чемпиона, американца Майкла Фелпса.

Это произошло на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. 21-летний Маршан показал время 4:02,50 минуты, что является абсолютным рекордом в этой дисциплине.

Предыдущий рекорд на 400-метровке комплексным плаванием (4:03,84) был установлен Фелпсом на Олимпиаде-2008 в Пекине.

Это был старейший личный мировой рекорд в мужском плавании и последний рекорд, принадлежавший Фелпсу.

Отметим, что с Маршаном сейчас работает Боб Боуман, который раньше был тренером самого Фелпса.

"Это было безумно. Было прекрасно достичь этого здесь, и время – безумие. Лучшее еще впереди. Я каждый день тренируюсь ради этого. Я на две секунды быстрее своего предыдущего рекорда. Побил мировой рекорд – это чрезвычайно. Не знаю, что сказать. Я счастлив", – цитирует Маршана официальный сайт Олимпиады.

Интересно, что сам Фелпс вышел наградить француза "золотом".

"Серебро" планетарного первенства выиграл американец Карсон Форстер (4:06,56), а "бронзу" завоевал японец Дайя Сето (4:09,41).

Чемпионат мира по водным видам спорта начался 14 июля и продлится до 30 июля.

Читайте также:

Украинский боксер "вырубил" соперника в первом раунде и защитил чемпионский пояс (видео)

Украинская теннисистка одержала две победы за день и вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Украинские прыгуньи в высоту завоевали двойной подиум на этапе Бриллиантовой лиги

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1347
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация