Исторический момент: французский пловец побил последний мировой рекорд легендарного Фелпса (видео)

Французский пловец Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием, побив достижение 23-кратного олимпийского чемпиона, американца Майкла Фелпса.

Это произошло на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. 21-летний Маршан показал время 4:02,50 минуты, что является абсолютным рекордом в этой дисциплине.

THIS IS UNBELIEVABLE

Leon Marchand beat the longest World Record in the books after 21 years!!! @FFNatation #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/Jkzwmp0xFb — World Aquatics (@WorldAquatics) Июль 23, 2023

Предыдущий рекорд на 400-метровке комплексным плаванием (4:03,84) был установлен Фелпсом на Олимпиаде-2008 в Пекине.

Это был старейший личный мировой рекорд в мужском плавании и последний рекорд, принадлежавший Фелпсу.

Отметим, что с Маршаном сейчас работает Боб Боуман, который раньше был тренером самого Фелпса.

"Это было безумно. Было прекрасно достичь этого здесь, и время – безумие. Лучшее еще впереди. Я каждый день тренируюсь ради этого. Я на две секунды быстрее своего предыдущего рекорда. Побил мировой рекорд – это чрезвычайно. Не знаю, что сказать. Я счастлив", – цитирует Маршана официальный сайт Олимпиады.

Интересно, что сам Фелпс вышел наградить француза "золотом".

"Серебро" планетарного первенства выиграл американец Карсон Форстер (4:06,56), а "бронзу" завоевал японец Дайя Сето (4:09,41).

Чемпионат мира по водным видам спорта начался 14 июля и продлится до 30 июля.

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