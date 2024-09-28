Исторический покер Палмера позволил "Челси" с Мудриком победить в результативном матче АПЛ (видео)

Подопечные Энцо Марески взяли три очка в зрелищной игре против "Брайтона".

"Челси" одержал победу над "Брайтоном" в домашнем матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 4:2 .

Уже на 7-й минуте Жоржиньо Рюттер вывел "чаек" вперед. Однако еще до перерыва хозяева ответили четырьмя мячами, причем все они в активе Коула Палмера, который отмечался с 21-й по 41-ю минуту. Один из четырех голов он забил с пенальти.

22-летний англичанин стал первым игроком в истории АПЛ, который оформил покер в первом тайме.

4 — Cole Palmer является первым игроком в Первомайском Лиге истории к значению четырех результатов после полутора часов в одном матче. Cold. #CHEBHA pic.twitter.com/7dNiM1Ndd7 — OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2024

За "Брайтон" второй мяч на 34-й минуте забил Карлос Балеба. Во втором тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, так что счет на табло не изменился.

Отметим, что Мудрик начал матч в запасе и вышел на замену на 71-й минуте вместо Джейдона Санчо.

Обзор матча "Челси" – "Брайтон"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Челси" (13 очков) поднялся на третье место в АПЛ. Подопечные Энцо Марески всего на один балл отстают от лидеров чемпионата – "Манчестер Сити" и "Арсенала". В свою очередь, "Брайтон" с 9 пунктами занимает восьмую позицию.

В следующем туре АПЛ команда Мудрика 6 октября примет "Ноттингем", а подопечные Фабиана Хюрцелера в тот же день дома встретятся с "Тоттенхэмом".

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