Исторический разгром: "Наполи" уничтожил "Ювентус" и укрепил лидерство в Серии А (видео)

5 — Juventus имеет concediе 5 результатов в серии матчей для первого времени since 30 May 1993 (1-5 v Pescara); Furthermore, Napoli имел scored 5 goals proti Bianconeri для 2-го времени в своей истории в competition, after 20 November 1988. Electricity. #NapoliJuve pic.twitter.com/FbBetQb0ZV