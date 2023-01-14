Исторический разгром: "Наполи" уничтожил "Ювентус" и укрепил лидерство в Серии А (видео)

"Наполи" в стартовом матче 18-го тура итальянской Серии А на собственном поле разбил "Ювентус" – 5:1 .

На 14-й минуте "партенопейцев" вывел вперед Виктор Осимхен, после чего он же на 39-й минуте отдал голевой ассист, который во взятие ворот превратил Хвича Кварацхелия. Туринцы на 42-й минуте ответили точным ударом Анхеля Ди Мария после передачи Аркадиуша Милика.

А вот во втором тайме команда Лучано Спаллетти отправила в ворота "бьянконери" три безответных мяча. После ассистов от Кварацхелии на 55-й минуте забил Амир Ррахмани, а на 65-й дубль оформил Осимхен. Точку в этой встрече на 72-й минуте поставил Элиф Эльмас, результативная передача в активе Джованни Ди Лоренцо.

Обзор матча

Отметим, что "Ювентус" впервые за 30 лет пропустил 5 голов в матче Серии А. В последний раз "бьянконери" проигрывали с таким же счетом "Пескаре" 30 мая 1993 года.

В свою очередь, "Наполи" во второй раз в истории забил 5 мячей в ворота "Ювентуса", впервые это произошло 20 ноября 1988 года.

5 — Juventus имеет concediе 5 результатов в серии матчей для первого времени since 30 May 1993 (1-5 v Pescara); Furthermore, Napoli имел scored 5 goals proti Bianconeri для 2-го времени в своей истории в competition, after 20 November 1988. Electricity. #NapoliJuve pic.twitter.com/FbBetQb0ZV — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 13, 2023

Благодаря победе "Наполи" укрепил свое лидерство в Серии А. Неаполитанцы (47 очков) увеличили отрыв от "Милана" и "Ювентуса" до 10 баллов. Туринцы размещаются на третьем месте.

В следующем туре команда Спаллетти 21 января на выезде сыграет против "Салернитаны". Подопечные Массимилиано Аллегри на следующий день будут принимать "Аталанту".

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