Исторический рекорд и перебитый пенальти: Франция разобралась с Польшей на пути в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Франции победила команду Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе закончился со счетом 3:1.

Как и ожидалось, французы с первых минут захватили инициативу и давили на ворота Войцеха Щенсного. На старте матча свои моменты имели Усман Дембеле и Орельен Чуамени, но голкипер поляков сыграл надежно.

Польша на 21-й минуте ответила дальним выстрелом Роберта Левандовски, после которого мяч ушел в сторону от правой штанги.

На 29-й минуте роскошный момент упустил форвард французов Оливье Жиру, не сумев замкнуть прострел Дембеле с правого фланга штрафной. Поляки также создали супермомент – Петр Зелинский расстреливал ворота соперника почти с 11-метровой отметки, но Уго Льорис ногами отбил мяч.

Подопечные Дидье Дешама открыли счет в конце первого тайма. Килиан Мбаппе на левом фланге штрафного нашел передачей Жиру, а тот попал в дальний угол.

Этот гол стал для 36-летнего Жиру 52-м в футболке национальной команды. Он стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной, обойдя Тьерри Анри, на счету которого 51 забитый мяч.

52 - Olivier Giroud scored his 52nd goal for the French national team, overtaking Thierry Henry to become the top goalscorer in Les Bleus' history. Karting. pic.twitter.com/gAhR8X9xka — OptaJean (@OptaJean) December 4, 2022

На 75-й минуте "Ле Блэ" удалось удвоить свое преимущество. Усман Дембеле левым флангом запустил в контратаку Мбаппе, который классно пробил в ближнюю "девятку".

Окончательно вопрос о победителе встречи "трехцветные" сняли в компенсированное время. На 90+1-й минуте Мбаппе с левого фланга штрафной закрутил мяч в дальний верхний угол.

Однако на этом матч не был завершен. На 90+6-й минуте защитник "Ле Бле" Дайот Упамекано сыграл рукой в собственной штрафной, за что арбитр назначил пенальти. Левандовски не переиграл Льориса с отметки, но рефери указал перебить 11-метровый, поскольку кто-то рано забежал в штрафную. Со второй попытался капитан "Кадры" развел мяч и голкипера по разным углам.

Напомним, в четвертьфинале Франция сразится с сильнейшим в дуэли Англия – Сенегал, которые свой матч 1/8 финала проведут также 4 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

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