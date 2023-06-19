Исторический рекорд: сборная Украины по волейболу триумфально завершила групповой раунд Золотой Евролиги

"Сине-желтые" победили во всех шести матчах, не проиграв ни одного сета.

Мужская сборная Украины по волейболу одержала шестую победу подряд на групповом этапе Золотой Евролиги-2023.

Команда Угиса Крастиньша на выезде обыграла Северную Македонию – 0:3 (18:25, 24:26, 23:25).

Таким образом, украинская сборная, которая ранее досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги, завершила групповой раунд с максимальным показателем (18 очков). "Сине-желтые" выиграли все шесть матчей из шести, по два раза обыграв команды Северной Македонии, Хорватии и Бельгии.

Более того, украинцам удалось установить рекорд. Все свои поединки подопечные Угиса Крастиньша выиграли за три сета. Сборная Украины стала первой командой в истории турнира, которая прошла групповой этап вообще без проигранных партий.

Ранее за 19 розыгрышей Золотой Евролиги по волейболу ни одна из команд не смогла показать абсолютный результат на групповом этапе и завершить его без проигранных сетов.

Финал четырех Золотой Евролиги состоится 24 – 25 июня. В полуфинале сборная Украины в субботу, 24 июня, сыграет с хозяевами Финала четырех – командой Хорватии. Отметим, что хорваты прошли в полуфинал независимо от результатов в группе – в статусе хозяина Финала четырех.

В другом полуфинале сойдутся Турция и Чехия. Финал в матче за третье место состоятся в воскресенье, 25 июня.

Мужская сборная Украины в четвертый раз в истории вышла в Финал четырех Золотой Евролиги. В 2017 году наша команда выиграла этот турнир, в 2021 году завоевала серебро, в 2022-м – четвертое место.

В случае выхода в финал Золотой Евролиги "сине-желтые" также сыграют в Кубке претендентов за путевку в волейбольную Лигу наций.

Читайте также:

В сборную Украины вызвали волейболиста, выступавшего в России во время полномасштабной войны

Постигла судьба оккупанта: на войне в Украине погиб российский тренер по волейболу

Капитан сборной Украины по волейболу стал победителем Клубного чемпионата мира-2022