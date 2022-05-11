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Исторический рекорд: Украина пересекла отметку в 100 выигранных медалей на Дефлимпиаде

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Исторический рекорд: Украина пересекла отметку в 100 выигранных медалей на Дефлимпиаде

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сборная Украины триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В девятый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 14 наградами.

В этот день украинцы смогли завоевать 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.

Все медали Украины в девятый день Дефлимпиады-2021

"Золото":

  • Виолетта Лыкова (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка, 50 м, лежа)
  • Анна Федосеева (спортивное ориентирование)
  • Дмитрий Левин (спортивное ориентирование)
  • Римма Филимошкина (легкая атлетика, метание молота)
  • Анастасия Сидоренко (легкая атлетика, бег на 1500 м),

"Серебро":

  • Дмитрий Петренко (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка, 50 м, лежа)
  • Сергей Фомин (пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м)
  • Яна Мельник (спортивное ориентирование
  • Александр Санькин (спортивное ориентирование)
  • Юлия Киселева (легкая атлетика, метание молота)
  • Юлия Матвиевская (легкая атлетика, прыжки в длину)
  • Юлия Шаповал (легкая атлетика, бег на 100м с барьерами)

"Бронза":

  • Анна Андросович (спортивное ориентирование)
  • Руслан Николаенко (спортивное ориентирование)

После девяти соревновательных дней в активе "сине-желтых" уже 103 награды - 47 золотых, 29 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда продолжает уверенно лидировать в медальном зачете.

Также сборная Украины установила абсолютный рекорд по количеству выигранных медалей на Дефлимпийских играх. Предыдущее лучшее достижение украинцев составляло 99 наград, которые наша команда завоевала на соревнованиях в 2017 году.

Топ-5 медального зачета

  • 1. Украина – 47+29+27 (103)
  • 2. США – 18+5+18 (41)
  • 3. Япония – 12+8+10 (30)
  • 4. Южная Корея – 8+13+12 (33)
  • 5. Иран – 8+7+10 (25)

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский тяжелоатлет Богдан Тараненко завоевал две "бронзы" в последний день чемпионата мира среди юниоров.

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