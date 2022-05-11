Исторический рекорд: Украина пересекла отметку в 100 выигранных медалей на Дефлимпиаде

Исторический рекорд: Украина пересекла отметку в 100 выигранных медалей на Дефлимпиаде

Сборная Украины триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В девятый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 14 наградами.

В этот день украинцы смогли завоевать 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.

Все медали Украины в девятый день Дефлимпиады-2021

"Золото":

Виолетта Лыкова (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка, 50 м, лежа)

Анна Федосеева (спортивное ориентирование)

Дмитрий Левин (спортивное ориентирование)

Римма Филимошкина (легкая атлетика, метание молота)

Анастасия Сидоренко (легкая атлетика, бег на 1500 м),

"Серебро":

Дмитрий Петренко (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка, 50 м, лежа)

Сергей Фомин (пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м)

Яна Мельник (спортивное ориентирование

Александр Санькин (спортивное ориентирование)

Юлия Киселева (легкая атлетика, метание молота)

Юлия Матвиевская (легкая атлетика, прыжки в длину)

Юлия Шаповал (легкая атлетика, бег на 100м с барьерами)

"Бронза":

Анна Андросович (спортивное ориентирование)

Руслан Николаенко (спортивное ориентирование)

После девяти соревновательных дней в активе "сине-желтых" уже 103 награды - 47 золотых, 29 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда продолжает уверенно лидировать в медальном зачете.

Также сборная Украины установила абсолютный рекорд по количеству выигранных медалей на Дефлимпийских играх. Предыдущее лучшее достижение украинцев составляло 99 наград, которые наша команда завоевала на соревнованиях в 2017 году.

Топ-5 медального зачета

1. Украина – 47+29+27 (103)

2. США – 18+5+18 (41)

3. Япония – 12+8+10 (30)

4. Южная Корея – 8+13+12 (33)

5. Иран – 8+7+10 (25)

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский тяжелоатлет Богдан Тараненко завоевал две "бронзы" в последний день чемпионата мира среди юниоров.