Исторический шанс: чемпион мира выразил готовность защищать титул против Усика в Украине

Чемпион WBC в бриджервейте Кевин Лерена заявил, что готов защищать свой титул в Украине в бою против обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

Об этом 32-летний южноафриканец заявил в интервью World Boxing News.

Отметим, что для Усика это был бы исторический шанс стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее украинец становился абсолютным чемпионом мира в хевивейте и крузервейте (весовая категория до 90,7 кг).

"Да, я бы провел бой с Усиком – он побил того самого парня. Он является лицом бокса на этот момент, поэтому на сто процентов я бы провел с ним поединок. Он может делать все, что пожелает.

Я должен был защищать свой титул в Украине в феврале, но дата изменилась на конец марта, что может не соответствовать другим возможным планам из-за других предложений, но бой с Усиком мне никогда не предлагали", – сказал Лерена.

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Ранее Лерена вел переговоры о поединке с другим украинцем – обладателем титула WBC Silver в бриджервейте Сергеем Радченко. Южноафриканский боксер согласился биться с ним в феврале в Киеве, но позже поединок отсрочили на весну.

Бриджервейт – весовая категория до 101,6 кг между крузервейтом и хевивейтом. Она названа в честь американца Бриджера Уокера, который в шестилетнем возрасте спас младшую сестру от нападения собаки. Мальчик закрыл сестру своим телом, получив серьезные травмы. Ему наложили 90 швов на лицо. Всемирный боксерский совет (WBC) наградил Бриджера именным поясом и назвал в его честь новый дивизион.

Напомним, Усик неоднократно говорил, что хочет провести бой на НСК "Олимпийский" в Киеве. В последний раз Александр боксировал на родине в декабре 2015 года, когда в столичном Дворце спорта защитил титул WBO Inter-Continental в тяжелом весе, техническим нокаутом одолев кубинца Педро Родригеса.

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