Исторический шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" пропустит Эль Классико

Тибо Куртуа не успел восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной".

Украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, будет защищать ворота мадридского "Реала" в матче 9 тура испанской Ла Лиги против каталонской "Барселоны".

Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа продолжает процесс восстановления после повреждения. Бельгиец не попал в заявку "Королевского клуба" на поединок с "блаугранас".

Итак, ожидается, что именно Лунин выйдет в стартовом составе "Реала" на мегапринципиальный матч с "Барселоной". Для Андрея это может стать уже пятый подряд поединок за "Реал" в этом сезоне. Ранее он сыграл с "Осасуной" и "Хетафе" в Примере и обеих встречах против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Добавим, что Лунин еще никогда не выходил на поле в матчах против "Барселоны", поэтому грядущее Эль Классико должно стать для него дебютным.

Более того, потенциальное появление Андрея на поле станет историческим для украинского футбола. Еще ни один украинский футболист не участвовал в Эль Классико. В сезоне-2009/10 такая возможность была у Дмитрия Чигринского, но экс-защитник "Барселоны" провел оба поединка против "Реала" на скамейке запасных.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Реал - Барселона: турнирное положение и результаты перед очным пединком

После восьми туров "Барселона" и "Реал" набрали по 22 балла и возглавляют таблицу Ла Лиги. Каталонцы лидируют за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

На неделе мадридский клуб на последних секундах вырвал ничью (1:1) против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти с 10 очками занимают первое место в группе и уже обеспечили себе выход в плей-офф .

(1:1) против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти с 10 очками занимают первое место в группе и уже . В свою очередь "сине-гранатовые" вырвали ничью в голевом матче с "Интером" (3:3), однако с 4 баллами команда Хави Эрнандеса идет только третьей в квартете ЛЧ, что оставляет ей минимальные шансы на попадание в 1/8 финала главного еврокубка.

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