ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
358
Время на прочтение
1 мин

Исторический требл все ближе: ПСЖ с разгромом в финале завоевал Кубок Франции (видео)

Парижане во второй раз подряд оформили "золотой дубль".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции сезона-2024/25. В финале турнира команда Луиса Энрике разбила "Реймс" со счетом 3:0.

Все три гола парижанилы забили в первом тайме решающего матча. Дублем отличился Брэдли Барколя, еще один мяч в активе Ашрафа Хакими.

ПСЖ выиграл Кубок Франции второй раз подряд и в 16-й раз в истории, обновив национальный рекорд.

Парижский клуб второй сезон подряд оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Франции. В январе парижажане также завоевали Суперкубок Франции-2025.

Более того, в нынешней кампании ПСЖ близок к завоеванию первого в клубной истории требла. В субботу, 31 мая, подопечные Энрике сыграют с итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie