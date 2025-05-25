Исторический требл все ближе: ПСЖ с разгромом в финале завоевал Кубок Франции (видео)

ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ стал обладателем Кубка Франции сезона-2024/25. В финале турнира команда Луиса Энрике разбила "Реймс" со счетом 3:0 .

Все три гола парижанилы забили в первом тайме решающего матча. Дублем отличился Брэдли Барколя, еще один мяч в активе Ашрафа Хакими.

ПСЖ выиграл Кубок Франции второй раз подряд и в 16-й раз в истории, обновив национальный рекорд.

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Парижский клуб второй сезон подряд оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Франции. В январе парижажане также завоевали Суперкубок Франции-2025.

Более того, в нынешней кампании ПСЖ близок к завоеванию первого в клубной истории требла. В субботу, 31 мая, подопечные Энрике сыграют с итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов.