Исторический триумф: как Усик деклассировал Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе (фото)

Смотрите самые яркие фотографии главного боя года, который состоялся в Лондоне.
В ночь на 26 сентября украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых все три арбитра отдали предпочтение украинцу. Счет на судейских записках: 117-112, 116-112 и 115-113.
Таким образом, Усик завоевал пояса IBF, WBO, WBA Super и IBO, которыми в свое время владели братья Кличко. Александр стал чемпионом мира в двух весовых катериях. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.
Вашему вниманию яркая фотогалерея поединка на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", который завершился исторической победой украинского боксера.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.