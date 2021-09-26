Исторический триумф: как Усик деклассировал Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе (фото)

Исторический триумф: как Усик деклассировал Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе (фото)

Смотрите самые яркие фотографии главного боя года, который состоялся в Лондоне.

В ночь на 26 сентября украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых все три арбитра отдали предпочтение украинцу. Счет на судейских записках: 117-112, 116-112 и 115-113.

Таким образом, Усик завоевал пояса IBF, WBO, WBA Super и IBO, которыми в свое время владели братья Кличко. Александр стал чемпионом мира в двух весовых катериях. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Вашему вниманию яркая фотогалерея поединка на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", который завершился исторической победой украинского боксера.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

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