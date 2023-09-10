Исторический триумф: определился победитель чемпионата мира-2023 по баскетболу (видео)

Сборная Германии выиграла чемпионат мира-2023 по баскетболу. В финальном матче турнира немцы одолели команду Сербии.

Решающий поединок завершился победой немецких баскетболистов со счетом 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).

Обзор матча

Для Германии это первое в истории "золото" чемпионата мира по баскетболу. До этого лучшим результатом немцев на планетарном первенстве была "бронза" в 2002 году.

Лучшим игроком турнира был признан баскетболист сборной Германии Деннис Шредер.

Сербия во второй раз в истории стала серебряным призером баскетбольного ЧМ. В предыдущем для себя финале 2014 года сербы уступили команде США.

Ранее сообщалось, что сборная США второй раз подряд осталась без медалей чемпионата мира по баскетболу. В матче за "бронзу" американцы в овертайме проиграли Канаде.

Отметим, что сборная США является рекордсменом по победам на чемпионатах мира – 5 титулов. Однако в последний раз американцы выигрывали турнир в 2014 году. С тех пор трофей завоевывали Испания (2019) и Германия (2023).

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