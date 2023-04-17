Исторический триумф: украинская баскетболистка стала чемпионкой Евролиги (видео)

Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова выиграла женскую Евролигу в составе турецкого "Фенербахче".

В финале турнира команда Ягуповой разгромила другой турецкий клуб "Чукуруву" – 99:60 (29:17, 28:7, 20:20, 22:16).

В этом поединке украинская баскетболистка провела на площадке 14 минут 58 секунд. За это время Ягупова заработала 7 очков, а также сделала подбор и три результативные передачи.

По итогам сезона 31-летняя украинка вошла в символическую сборную Евролиги.

Для первого времени в центре истории...



FENERBAHÇE ARE CHAMPIONS OF #EUROLEAGUEWOMEN ! pic.twitter.com/tlOgNaY1Il — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) 16 апреля 2023

Это первый титул Евролиги в карьере Ягуповой. Украина во второй раз подряд играла в финале этого евротурнира. В прошлом сезоне она в составе "Фенербахче" уступила в решающем матче венгерскому "Шопрону".

Для "Фенербахче" это первый в истории трофей Евролиги. Вместе с Ягуповой турецкая команда в последних трех сезонах финишировала не ниже третьего места в евротурнире: 2021 – "бронза", 2022 – "серебро", 2023 – "золото".

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