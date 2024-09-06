Исторический триумф: украинская теннисистка стала чемпионкой парного разряда US Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой парного разряда US Open-2024.

В финале 32-летняя уроженка Днепра в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко победили дуэт Кристина Младенович / Чжан Шуай (Франция / Китай) со счетом 6:4, 6:3.

Киченок и Остапенко во второй раз сыграли в финале турнира Grand Slam и впервые выиграли титул. Ранее они проиграли в матче за титул на Australian Open-2024.

Their first Grand Slam title as a team!



Kichenok/Ostapenko были unplayable all tournament. pic.twitter.com/lnlG0WVL1R — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2024

Для Людмилы это второй в карьере трофей на мэйджорах. Первый она завоевала в 2023 году в смешанном парном разряде Wimbledon.

Украина во второй раз в истории триумфовала на турнире Grand Slam в женском парном разряде. Впервые это произошло на Australian Open-2008, который выиграли сестры Алена и Екатерина Бондаренко,

Напомним, в одиночном разряде US Open-2024 представительниц Украины больше не осталось. Наиболее удачно среди украинок выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые остановились в 1/16 финала.

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