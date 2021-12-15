Исторический триумф: украинская тяжелоатлетка завоевала тройное "золото" на Чемпионате мира

Алина Марущак победила в рывке, толчке и двоеборье.
Украинка Алина Марущак выиграла сразу три золотые медали на Чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Наша соотечественница стала абсолютной чемпионкой в весовой категории до 81 кг. Сначала Марущак взяла 113 кг в рывке, превзойдя ближайшую преследовательницу Ким из Южной Кореи на 5 кг.
Затем Алина стала лучшей в толчке - во второй попытке ей покорился вес 135 кг. Украинка обошла колумбийку Валерию Ривас (134 кг) и венесуэлку Даяну Чиринос (134 кг).
По итогам рывка и толчка Марущак завоевала "золото" в двоеборье с результатом 248 кг. Серебряной призеркой стала Ривас (239 кг), а "бронза" досталась Ким (238 кг).
Эта тройная победа Марущак стала исторической для женской сборной Украины на мировых первенствах по тяжелой атлетике. До этого только один украинец в истории одновременно выигрывал в рывке, толчке и двоеборье - Тимур Таймазов в весе до 108 кг в 1994 году.
- На Чемпионате мира в Ташкенте украинская сборная уже выиграла шесть медалей. Для нашей страны это самое большое количество наград на одном планетарном первенстве за последние 12 лет.
- Кроме трех медалей Марущак, "серебро" в рывке и "бронзу" в двоеборье в копилку "сине-желтых" положила Светлана Самуляк, а Мария Гангур завоевала "золото" в рывке.