Исторический триумф: украинская женская команда выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу

В финале украинки обыграли соперниц из Бразилии.

Украинская женская команда по пляжному футболу "Мрия-2006" стала победительницей женского Кубка чемпионов мира 2023 года.

Команда из городка Ананьев Одесской области выиграла престижный турнир, который состоялся в Италии. В финале соревнований подопечные Юрия Клименко победили бразильский "Сан-Педру" со счетом 5:3.

Отметим, что в групповом раунде украинки обыграли нидерландскую "BSZ Ледис" (2:1) и сальвадорскую "Барра де Сантьяго" (7:4), а в полуфинале разбили японскую команду "Лазо Апего" (5:1).

Таким образом, украинская команда впервые в истории выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу. Для подопечных Клименко это уже второй трофей международного уровня, в 2020 году "Мрия-2006" завоевала Кубок европейских чемпионов.

Также представительницы украинского клуба выиграли индивидуальные награды по итогам Кубка чемпионов мира-2023. Лучшим вратарем турнира была признана Анастасия Терех, а самым ценным игроком (MVP) стала капитан команды Юлия Дехтяр.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира-2024 из-за участия Беларуси.

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