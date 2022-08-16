Исторический триумф: украинские "русалочки" установили рекорд по "золоту" на ЧЕ-2022 и впервые выиграли медальный зачет

На проходящем в Риме чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта завершились соревнования по артистическому плаванию, на которых феерически выступила сборная Украины.

Сборная Украины возглавила итоговый медальный зачет чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта в артистическом плавании.

Всего разыгрывали 12 комплектов наград. Украина была представлена в восьми из 12 категорий, и у каждой украинки получили золотые награды. Во всех командных выступлениях участвовали Марта Федина и Марина и Владислава Алексеи.

Украинские артистические пловчины только во второй раз в истории завоевали такое количество медалей на чемпионате Европы. В 2020-м сборная также восемь раз поднималась на пьедестал, однако 2022-й стал для них рекордным. "Сине-желтые" впервые выиграли восемь чемпионских титулов и впервые возглавили медальный зачет.

Медальный зачет артистического плавания на Евро-2022

1. Украина – 8 золотых медалей + 0 серебряных + 0 бронзовых (8)

2. Италия – 4+6+2 (12)

3. Испания – 0+4+0 (4)

4. Австрия – 0+2+2 (4)

5. Франция – 0+0+4 (4)

6. Словакия – 0+0+2 (2)

7. Сербия – 0+0+1 (1)

7. Греция – 0+0+1 (1)

Напомним, что в Мюнхене продолжается мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором сборная Украины завоевала вторую золотую медаль.

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