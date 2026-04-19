Исторический украинский финал: Костюк стала чемпионкой турнира WTA в Руане
В решающем матче за трофей Марта обыграла свою соотечественницу Веронику Подрез.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 250 во французском Руане.
В финальном матче 23-летняя Костюк победила свою соотечественницу, 19-летнюю Веронику Подрез (№209 WTA). Поединок завершился со счетом 6:3, 6:4.
Этот финал стал историческим, ведь впервые украинские теннисистки разыграли между собой титул чемпионки на турнире WTA.
Этот финал стал пятым для Марты на уровне WTA. Она выиграла второй трофей в карьере, прервав серию из трех поражений в финалах.
Для Подрез это был дебютный финал турнира WTA, она впервые в карьере играла в основе соревнований столь высокого уровня.
Ранее сообщалось, что Украина досрочно победила Польшу и вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.