Исторический успех: 21-летний украинец стал чемпионом мира по плаванию

Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате мира 2024 года по плаванию. Владислав Бухов триумфовал на дистанции 50 м вольным стилем.

21-летний украинец в финальном заплыве показал время 21,44 секунды. В борьбе за "золото" он всего на 0,01 секунды опередил серебряного призера австралийца Камерона Макевоя. "Бронзу" завоевал британец Бенджамин Прауд.

Отметим, что этот триумф исторический. Ранее Украина никогда не выигрывала "золото" чемпионата мира на дистанции 50 м вольным стилем.

В целом это восьмая в истории Украины золотая медаль на планетарных первенствах по плаванию и первая с 2007 года, когда Олег Лисогор завоевал "золото" 50-метровки брассом.

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