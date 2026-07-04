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Исторический успех: Костюк впервые в карьере вышла в 1/8 финала Wimbledon
В третьем раунде мэйджора Марта одолела американку, которой до сих пор проиграла все четыре очных матча.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) пробилась в 1/8 финала Wimbledon-2026.
Во третьем круге травяного мэйджора 24-летняя уроженка Киева одержала победу над американкой Эммой Наварро (№26 WTA) — 6:2, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час и 45 минут.
Это была пятая очная встреча теннисисток — предыдущие четыре Марта проиграла, а сегодня впервые сумела обыграть американку.
Отметим, что в первом раунде Костюк разгромила аргентинку Надю Подороску, а во втором круге одержала волевую победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой.
Марта впервые в карьере вышла в 1/8 финала Wimbledon. До сих пор ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam был третий раунд, куда она также добиралась в 2023 и 2024 годах.
За путевку в четвертьфинал Костюк посоревнуется с победительницей матча между украинкой Дарьей Снигур и американкой Эшлин Крюгер.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла Снигур на старте Wimbledon-2026.