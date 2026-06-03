Исторический успех Костюк, вылет Соболенко: определились полуфинальные пары Roland Garros-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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По итогам четвертьфинальных поединков Roland Garros-2026 в женском одиночном разряде определились полуфинальные пары грунтового мэйджора.

В полуфинале украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) сразится с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой (№8 WTA).

Победительница пары Костюк — Андреева в финале сыграет против триумфаторки другого полуфинала, в котором встретятся полька Майя Хвалинская (№114 WTA) и "нейтральная" россиянка Диана Шнайдер (№23 WTA).

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В 1/4 финала Костюк одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (№7 WTA) — 6:3, 2:6, 6:2. Андреева победила румынку Сорану Кырстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3. Хвалинская обыграла "нейтральную" россиянку Анну Калинскую (№24 WTA) — 7:6, 6:3. Шнайдер сенсационно выбила "нейтральную" белоруску Арину Соболенко (№1 WTA — 3:6, 7:5, 6:0.

Полуфинальные пары Roland Garros-2026

Диана Шнайдер (№23 WTA, "нейтральная") — Майя Хвалинская (№114 WTA, Польша)

Марта Костюк (№15 WTA, Украина) — Мирра Андреева (№8 WTA, "нейтральная")

Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде состоятся в четверг, 4 июня.

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Отметим, что российские и белорусские теннисистки допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе из-за захватнической войны, которую РФ при поддержке своего союзника Беларуси ведет против Украины.

23-летняя Костюк стала первой в истории Украины полуфиналисткой Roland Garros в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

Марта впервые дошла до полуфинала турнира Grand Slam — до сих пор ее самым большим достижением на мэйджорах был четвертьфинал Australian Open-2024.

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