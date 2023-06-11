Исторический успех: сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по сокке

Сборная Украины пробилась в финал чемпионата мира-2023 по сокке. В полуфинале наша команда обыграла Хорватию со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече на 20+1-й минуте забил Николай Кодацкий.

Отметим, что во втором тайме хорваты не использовали отличный шанс отыграться. На 31-й минуте "клетчатые" заработали пенальти, однако вратарь сборной Украины Святослав Марканич помешал сопернику реализовать этот буллит.

Таким образом, сборная Украины впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира по сокке. На предыдущем, дебютном мировом первенстве в 2022 году, "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

В финале украинская сборная встретится с победителем пары Мексика – Казахстан. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 11 июня, в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что в активе сборной Украины семь побед подряд на ЧМ-2023 по сокке. На групповой стадии украинцы заняли первое место, обыграв Египет (5:0), Казахстан (6:2) и Ливию (10:2). В 1/16 финала наша команда прошла Албанию (3:1), в 1/8 финала – Марокко (3:1), а в четвертьфинале – Бразилию (1:1, 2:0 в серии пенальти).

Напомним, что Socca – разновидность мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

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