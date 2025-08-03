Исторический успех: украинки стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко / © cev.eu

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Украинская дуэт Татьяна Лазаренко и Марина Гладун выиграл чемпионат Европы-2025 по пляжному волейболу.

В финале украинки одержала волевую победу над французской парой Клеменс Виера / Алин Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

Отметим, что "сине-желтые" выиграли все шесть матчей на турнире, не потерпев ни одного поражения.

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Ранее в полуфинале украинки в волевом стиле одолели испанок Даниэлу Альварес Мендосу и Тани Морено – 15:21, 21:16, 15:11.

Для Украины это первое в истории "золото" Евро по пляжному волейболу. До сих пор лучшим показателем была 1/8 финала – Гладун и Лазаренко добирались до этой стадии в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала "серебро" на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта.