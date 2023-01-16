Исторический успех: украинская саночница стала чемпионкой мира среди юниорок

Украинка Юлианна Туницкая завоевала "золото" юношеского чемпионата мира-2023 по санному спорту, который состоялся в австрийском Блуденце.

Наша 19-летняя соотечественница стала лучшей в личных соревнованиях. По сумме двух заездов Юлианна показала время 1:04.723 минуты.

В первой попытке украинка продемонстрировала второй результат (32.295 секунды), уступив немке Мелине Фишер. Во втором заезде Туницкая преодолела дистанцию за 32.428 секунды – также второй результат после другой представительницы Германии Анке Янике. В свою очередь Фишер провалила вторую попытку, что позволило украинке по общему времени выйти на первое место и завоевать золотую награду.

"Серебро" соревнований досталось Барбаре Альмайер из Австрии (+0.211), "бронза" – итальянке Александре Оберштольц (+0.348).

Еще три украинки заняли места за пределами топ-20. Анна Шкрет показала 24-й результат, Дарья Некотенева стала 26-й, а Дарина Федорчук – 30-й.

Туницкая впервые в карьере выиграла медаль столь высокого уровня. Она стала первой украинкой, которой удалось завоевать "золото" юношеского чемпионата мира в санном спорте.

Кроме того, Туницкая в составе украинской сборной завоевала еще одну медаль ЧМ среди юниоров. Вместе с Данилом Марциновским, Вадимом Микиевичем и Богданом Бабурой она стала серебряной призеркой в командных соревнованиях.

Читайте также:

Победа над россиянкой и другие результаты: как выступили украинки в первом круге Australian Open-2023

В результате ракетного удара РФ по Днепру погиб украинский тренер по боксу

Установила мировой рекорд сезона: Магучих выиграла свой первый турнир 2023 года (видео)