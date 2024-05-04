Исторический успех: женская сборная Украины по фехтованию на рапирах выиграла медаль Кубка мира

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах поднялась на пьедестал почета этапа Кубка мира в Гонконге. В командных соревнованиях рапиристок украинки завоевали "бронзу".

Украинскую сборную на турнире представили Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк.

"Сине-желтые" получили 12-й номер посева и начали соревнования с 1/8 финала. Украинки победили Канаду (45:32) и Австрию (36:28), а в полуфинале проиграли Италии (32:45).

Следовательно, украинские рапиристки попали в стычку за "бронзу", где победили представительниц Южной Кореи (34:31). По ходу поединка украинки уступали пять уколов (11:16), но сумели оформить камбэк и завоевать медаль.

Для женской сборной Украины это первая в истории командная медаль Кубка мира по фехтованию на рапирах. До этого лучшим результатом украинских рапиристок на уровне Кубков мира было шестое место в феврале 2024 года в Египте.

Добавим, что на Олимпийских играх-2024 в Париже сборная Украины будет представлена двумя женскими командами – в сабле и шпаге. Они получили квоты по мировому рейтингу.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских фехтовальщиков не будет на Олимпиаде-2024.

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