Исторический успех: женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы

В решающем матче украинки сыграют с Испанией.

Женская сборная Украины по футзалу пробилась в финал чемпионата Европы-2023.

В полуфинале украинки победили сборную Венгрии со счетом 2:1 .

"Сине-желтые" на протяжении игры владели инициативой и нанесли более 60 ударов по воротам соперниц, тогда как Венгрия – всего 17. Однако Украина на 12-й минуте пропустила первой и была вынуждена отыгрываться.

Но наши футзалистки сумели переломить ход встречи. Дубль оформила Анна Шульга, забив на 15-й и 32-й минутах. Именно ее голы вывели украинскую сборную в финал.

Отметим, что женская сборная Украины по футзалу впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

В финальном поединке Евро-2023 сборная Украины сыграет против действующих чемпионок Европы – испанок, победивших в другом полуфинале Португалию со счетом 3:2.

Матч за "золото" чемпионата Европы состоится в воскресенье, 19 марта. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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