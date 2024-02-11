Историческое достижение: 18-летний украинец выборол медаль чемпионата мира по водным видам спорта

Алексей Середа завоевал свою вторую бронзовую награду на текущем планетарном первенстве.

Украинец Алексей Середа завоевал "бронзу" по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта 2024 года, который проходит в катарской Дохе.

Выступление 18-летнего украинца судьи оценили в 528,65 балла, что дало ему занять третье место.

Середа уступила только двум представителям Китая. Чемпионом мира стал Хао Ян (564,05 балла), а серебряную награду выиграл Юань Цао (553,20 балла).

Стоит отметить, что эта медаль Середы – первая в истории Украины в мужских одиночных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионатах мира по водным видам спорта.

В целом это третья медаль Украины на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта и вторая – в прыжках в воду.

Ранее Алексей Середа выборол бронзовую награду текущего ЧМ вместе с Кириллом Болюхом в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. А сборная Украины по артистическому плаванию завоевала "серебро" в акробатической программе.

Так что сейчас в копилке "сине-желтых" на ЧМ-2024 по водным видам спорта три награды – одна серебряная и две бронзовые.

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