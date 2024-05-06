Историческое достижение для Украины: обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Впервые в истории сразу две украинки вошли в топ-20 мирового рейтинга.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам последней соревновательной недели.
Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая потеряла одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом и теперь занимает 19-е место.
Марта Костюк улучшила свое положение на одну ступеньку, поднявшись на 20-е место. Это ее личный рекорд. Более того, впервые в истории сразу две украинки вошли в топ-20 мирового рейтинга.
Отметим, что Костюк стала третьей наиболее рейтинговой теннисисткой в истории Украины. Более высокий рейтинг, чем у нее, имели только Элина Свитолина (была третьей ракеткой мира) и Алена Бондаренко, которая располагалась на 19-й позиции в зачете WTA. Четвертой в списке самых рейтинговых теннисисток в истории Украины идет Даяна Ястремская, занимавшая 21-е место.
Возглавлять мировой рейтинг продолжает полька Ига Швентек. Второй идет "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, а замыкает топ-3 американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 10910 очков
2. Арина Соболенко – 7498
3. Кори Гауфф (США) – 7313
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6673
5. Джессика Пегула (США) – 4655
6. Маркета Вондроушова (Чехия) – 4090 (+1)
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3945 (+1)
8. Мария Саккари (Греция) – 3925 (-2)
9. Онс Жабер (Тунис) – 3748
10. Елена Остапенко (Латвия) – 3493
...
19. Элина Свитолина (Украина) – 2400 (-1)
20. Марта Костюк (Украина) – 2235 (+1)
31. Ангелина Калинина (Украина) – 1666 (+1)
33. Даяна Ястремская (Украина) – 1590 (+1)
44. Леся Цуренко (Украина) – 1308 (-3)
121. Дарья Снигур (Украина) – 660 (+4)
138. Юлия Стародубцева (Украина) – 551 (+4)
171. Екатерина Байндль (Украина) – 426 (+5)
180. Екатерина Завацкая (Украина) – 414 (+1)
Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Виталий Сачко, который отыграл пять позиций по сравнению с предыдущим рейтингом и сейчас располагается 184-м в рейтинге ATP.
Статус первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович. На втором и третьем местах продолжают находиться итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас соответственно.
Рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия) – 9990 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 8860
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7345
4. Даниил Медведев – 7195
5. Александер Зверев (Германия) – 5435
6. Андрей Рублев – 4740 (+2)
7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4535 (-1)
8. Стефанос Циципас (Греция) – 3860 (-1)
9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3730
10. Григор Димитров (Болгария) – 3560
...
184. Виталий Сачко (Украина) – 327 (+5)
242. Илья Марченко (Украина) – 241 (-2)
347. Вадим Урсу (Украина) – 149 (+2)
Читайте также:
Украинская теннисистка разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Грузии
Ястремская проиграла третьей ракетке мира и завершила выступления на турнире в Мадриде (видео)
Пять украинских теннисисток попали в основную сетку Roland Garros-2024