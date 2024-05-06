Историческое достижение для Украины: обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Впервые в истории сразу две украинки вошли в топ-20 мирового рейтинга.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам последней соревновательной недели.

Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая потеряла одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом и теперь занимает 19-е место.

Марта Костюк улучшила свое положение на одну ступеньку, поднявшись на 20-е место. Это ее личный рекорд. Более того, впервые в истории сразу две украинки вошли в топ-20 мирового рейтинга.

Отметим, что Костюк стала третьей наиболее рейтинговой теннисисткой в истории Украины. Более высокий рейтинг, чем у нее, имели только Элина Свитолина (была третьей ракеткой мира) и Алена Бондаренко, которая располагалась на 19-й позиции в зачете WTA. Четвертой в списке самых рейтинговых теннисисток в истории Украины идет Даяна Ястремская, занимавшая 21-е место.

Возглавлять мировой рейтинг продолжает полька Ига Швентек. Второй идет "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, а замыкает топ-3 американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 10910 очков

2. Арина Соболенко – 7498

3. Кори Гауфф (США) – 7313

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6673

5. Джессика Пегула (США) – 4655

6. Маркета Вондроушова (Чехия) – 4090 (+1)

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3945 (+1)

8. Мария Саккари (Греция) – 3925 (-2)

9. Онс Жабер (Тунис) – 3748

10. Елена Остапенко (Латвия) – 3493

...

19. Элина Свитолина (Украина) – 2400 (-1)

20. Марта Костюк (Украина) – 2235 (+1)

31. Ангелина Калинина (Украина) – 1666 (+1)

33. Даяна Ястремская (Украина) – 1590 (+1)

44. Леся Цуренко (Украина) – 1308 (-3)

121. Дарья Снигур (Украина) – 660 (+4)

138. Юлия Стародубцева (Украина) – 551 (+4)

171. Екатерина Байндль (Украина) – 426 (+5)

180. Екатерина Завацкая (Украина) – 414 (+1)

Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Виталий Сачко, который отыграл пять позиций по сравнению с предыдущим рейтингом и сейчас располагается 184-м в рейтинге ATP.

Статус первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович. На втором и третьем местах продолжают находиться итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас соответственно.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) – 9990 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 8860

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7345

4. Даниил Медведев – 7195

5. Александер Зверев (Германия) – 5435

6. Андрей Рублев – 4740 (+2)

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4535 (-1)

8. Стефанос Циципас (Греция) – 3860 (-1)

9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3730

10. Григор Димитров (Болгария) – 3560

...

184. Виталий Сачко (Украина) – 327 (+5)

242. Илья Марченко (Украина) – 241 (-2)

347. Вадим Урсу (Украина) – 149 (+2)

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