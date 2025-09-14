ТСН в социальных сетях

Историческое достижение: Кроуфорд победил Канело в бою за звание "абсолюта"

Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях.

Кроуфорд – Канело

Кроуфорд – Канело / © Associated Press

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, в котором американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Поединок длился все 12 раундов и завершился триумфом Кроуфорда единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113).

Благодаря этому Теренс установил историческое достижение. Он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях.

Обзор боя Кроуфорд – Канело

37-летний Кроуфорд продолжает оставаться непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 42 победы (31 – нокаутом) в 42 поединках.

35-летний "Канело" потерпел третье поражение в карьере. Также в его послужном списке 63 победы (39 – нокаутом) и две ничьи.

