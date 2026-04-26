Историческое достижение: легионер "Кривбасса" оформил покер в ворота "Динамо"

Глейкер Мендоса / facebook.com/fckryvbas

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Глейкер Мендоса установил историческое достижение в домашнем матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 против киевского "Динамо"

24-летний венесуэлец забил четыре гола в первом тайме матча против "бело-синих", отличившись на 13-й, 29-й, 34-й и 45+2-й минутах.

Таким образом, Мендоса стал первым автором покера в ворота "Динамо" в истории чемпионата Украины.

До этого только два игрока в чемпионате Украины забивали киевлянам трижды за матч: Алексей Осипов из "Таврии" в 1998-м и Владислав Супряга в 2020-м, когда выступал за "Днепр-1".

Также Мендоса стал лишь четвертым легионером, который отличился покером в чемпионате Украины.

После первого тайма "Кривбасс" побеждал "Динамо" со счетом 4:1, но во втором тайме киевляне уже забили трижды и сравняли счет — 4:4. Затем криворожский клуб снова вышел вперед — 5:4, но "бело-синие" отыгрались — 5:5 и вырвали победу — 5:6.

После этой победы "Динамо" (47 очков) поднялось на третье место в УПЛ. "Кривбасс" (40 баллов) опустился на седьмую позицию.

В следующем туре УПЛ киевляне 3 мая примут "Шахтер", а подопечные Патрика ван Леувена 1 мая встретятся с "Полтавой".