Историческое достижение: львовский клуб занял первое место чемпионата Украины и сыграет в Юношеской лиге УЕФА

Львовский "Рух" завоевал право представить Украину в следующем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

В перенесенном матче 19-го тура чемпионата Украины U-19 львовская команда разгромила "Колос" (3:0) и возглавила турнирную таблицу юношеского первенства.

Ранее "Рух" в другом перенесенном поединке обыграл "Ингулец" (6:1). Победы в этих двух матчах, которые состоялись в Польше, позволили львовянам обойти "Динамо" и "Шахтер" и завершить чемпионат на первой строчке.

Сыграв на один матч меньше, "Рух" опередил киевлян на один пункт. Таким образом, львовская команда завоевала прямую путевку в Юношескую лигу УЕФА-2022/23.

В свою очередь, "Динамо" будет стартовать в турнире с квалификации, а "Шахтер" попадет в групповой этап благодаря взрослой команде "горняков", которая финишировала лидером досрочно завершенного из-за войны сезона УПЛ.

Отметим, что это первый случай, когда в Юношеской лиге УЕФА Украину будет представлять кто-нибудь, кроме "Шахтера" и "Динамо".

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