Историческое достижение: мужская и женская сборные Украины вышли в 1/4 финала Евробаскета 3х3

Обе украинские команды преодолели групповой этап и будут бороться за выход в полуфинал.

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 пробились в плей-офф Чемпионата Европы, который проходит в Париже.

Обе наши команды заняли вторые места в своих группах и теперь сыграют в четвертьфиналах.

Мужская сборная Украины минимально проиграла Бельгии (10:11), после чего сенсационно победила фаворитов группы - сербов (21:17).

Для мужской сборной Украины это третий выход в четвертьфинал Чемпионата Европы в истории и второй подряд.

В четвертьфинале украинская мужская команда сойдется с Литвой. Матч состоится 12 сентября, в 18:25.

Женская сборная Украины стартовала на турнире с поражения в матче с вице-чемпионками Олимпийских игр-2020, чемпионками мира-2017 и двукратными чемпионками Европы - Россией. Игра завершилась со счетом 18:21 не в нашу пользу. После этого украинки реабилитировались в поединке против Великобритании - 20:18.

Для женской сборной Украины это третий подряд выход в плей-офф Евробаскета и четвертый в целом.

В четвертьфинале украинская женская команда сыграет против Испании. Матч состоится 12 сентября, в 17:30.

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