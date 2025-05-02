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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Историческое достижение: определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26

"Эпицентр" досрочно гарантировал себе повышение в классе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ФК "Эпицентр"

ФК "Эпицентр" / © facebook.com/fcdunaivtsiepicentr

Определился первый новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Им стал "Эпицентр" из Каменца-Подольского Хмельницкой области.

2 мая "Эпицентр" в матче чемпионской группы Первой лиги обыграл команду ЮКСА со счетом 0:1.

Команда Сергея Нагорняка теперь имеет 44 очка и гарантировала себе выход в УПЛ, поскольку не финиширует ниже второго места.

За четыре тура до конца "Эпицентр" лидирует в Первой лиге, на 12 очков опережая "Полтаву" и 13 пунктов харьковский "Металлист 1925", который идет на третьей позиции.

"Эпицентр" впервые в истории вышел в УПЛ, клуб был основан в 2019 году.

Согласно регламенту, прямые путевки в элитный дивизион получают две лучшие команды Первой лиги, а клубы, которые финишируют на третьем и четвертом местах, посоревнуются в плей-офф за повышение в классе.

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Дата публикации
Количество просмотров
219
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