- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Историческое достижение: определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26
"Эпицентр" досрочно гарантировал себе повышение в классе.
Определился первый новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Им стал "Эпицентр" из Каменца-Подольского Хмельницкой области.
2 мая "Эпицентр" в матче чемпионской группы Первой лиги обыграл команду ЮКСА со счетом 0:1.
Команда Сергея Нагорняка теперь имеет 44 очка и гарантировала себе выход в УПЛ, поскольку не финиширует ниже второго места.
За четыре тура до конца "Эпицентр" лидирует в Первой лиге, на 12 очков опережая "Полтаву" и 13 пунктов харьковский "Металлист 1925", который идет на третьей позиции.
"Эпицентр" впервые в истории вышел в УПЛ, клуб был основан в 2019 году.
Согласно регламенту, прямые путевки в элитный дивизион получают две лучшие команды Первой лиги, а клубы, которые финишируют на третьем и четвертом местах, посоревнуются в плей-офф за повышение в классе.