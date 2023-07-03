Историческое достижение: сборная Украины по футболу впервые пробилась на Олимпийские игры

"Сине-желтые" вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы и завоевали путевку на Олимпиаду-2024.

Сборная Украины сыграет в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

Право принять участие в Олимпийских играх наша команда получила благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023.

Команда Руслана Ротаня в напряженном матче, который состоялся 2 июля в румынском городе Клуж-Напока, обыграла Францию (1:3). Украинцы пропустили первыми, но ответили дублем Георгия Судакова и голом Артема Бондаренко.

Согласно регламенту, путевки на Олимпийские игры 2024 года получают три лучшие команды Евро-2023, кроме Франции и Англии.

Французы автоматически пробились на футбольный турнир Олимпиады в роли хозяина, а англичане на это право вообще не претендовали, ведь в Олимпийских играх принимает участие сборная Великобритании.

Поскольку в полуфинал Евро-2023 вышли сборные Израиля, Испании, Англии и Украины, то три путевки на ОИ-2024 получили Израиль, Испания и Украина.

Следует отметить, что это достижение является историческим для нашей страны. Сборная Украины впервые в истории сыграет в футбольном турнире на Олимпийских играх.

В полуфинале Евро-2023 сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке обыграла Швейцарию (2:1) по итогам экстра-таймов.

Наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

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