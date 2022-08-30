Историческое достижение: сборная Украины по волейболу впервые попала в топ-20 мирового рейтинга

Мужская сборная Украины по волейболу установила новое достижение. Украинцы вошли в топ-20 команд мира.

Международная федерация волейбола (FIVB) обновила рейтинг самых лучших команд мира.

После сенсационной победы над Тунисом на чемпионате мира мужская сборная Украины впервые в истории вошла в топ-20, заняв 19-ю позицию.

Лучшей командой мира была признана сборная Польши. На втором месте оказались французы. Тройку лучших закрыла страна-агрессорка.

FIVB

Благодаря победе над Тунисом Украина шагнула к выходу в плей-офф Чемпионата мира. После двух туров украинская сборная идет на второе место в своей группе.

После матчей второго тура положение команд в группе А таково: Сербия (2 матча, 2 победы, 6 очков, разница партий 6-0), Украина (2, 1, 3, 3-3), Тунис (2, 1, 3, 3) -3), Пуэрто-Рио (2, 0, 0, 0-6);

В плей-офф ЧМ-2022 выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди команд, занявших третье место по итогам группового раунда;

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении. Сначала местом его проведения была Россия, но из-за полномасштабного вторжения в Украину хозяин соревнований был изменен. Именно вместо страны-агрессорки было принято решение заявить для участия в турнире Украину.

Добавим, что в первом туре Украина уступила Сербию (0:3). В третьем туре 31 августа наша команда сыграет с Пуэрто-Рико. Начало поединка – в 21:30 по киевскому времени. В случае победы в этом противостоянии украинская команда сыграет в плей-офф.

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