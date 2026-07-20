Историческое достижение: сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу / © Федерація волейболу України

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Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций.

Команда Рауля Лосано финишировала седьмой на групповом этапе, заняв последнее проходное место для попадания в плей-офф. Это стало возможным после поражения Болгарии от Франции (0:3).

Для Украины это первый в истории выход в плей-офф мужской Лиги наций по волейболу. Сделали это украинцы уже во втором сезоне в турнире.

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В четвертьфинале Лиги наций "сине-желтые" сыграют против Польши, которая заняла второе место на групповом этапе турнира.

Матчи четвертьфинальной стадии Лиги наций по волейболу состоятся 29-30 июля.

Все пары плей-офф мужской Лиги наций по волейболу

Япония — Китай

Польша — Украина

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Словения — Турция

Италия — США

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