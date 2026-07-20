- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Историческое достижение: сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф Лиги наций
Сборная Украины впервые в истории пробилась в плей-офф мужской Лиги наций по волейболу.
Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций.
Команда Рауля Лосано финишировала седьмой на групповом этапе, заняв последнее проходное место для попадания в плей-офф. Это стало возможным после поражения Болгарии от Франции (0:3).
Для Украины это первый в истории выход в плей-офф мужской Лиги наций по волейболу. Сделали это украинцы уже во втором сезоне в турнире.
В четвертьфинале Лиги наций "сине-желтые" сыграют против Польши, которая заняла второе место на групповом этапе турнира.
Матчи четвертьфинальной стадии Лиги наций по волейболу состоятся 29-30 июля.
Все пары плей-офф мужской Лиги наций по волейболу
Япония — Китай
Польша — Украина
Словения — Турция
Италия — США