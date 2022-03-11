Историческое достижение: Украина установила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпиадах

"Сине-желтые" уже на две награды превзошли свой результат 2006 и 2018 годов.

Сборная Украины невероятно успешно выступает на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

После семи соревновательных дней в копилке "сине-желтых" 25 медалей - девять "золотых", десять "серебряных" и шесть "бронзовых".

Это национальный рекорд Украины по количеству золотых медалей на зимних Паралимпийских играх. Наша команда уже на две награды превзошла результат 2006 и 2018 годов, когда украинцы выиграли 7 золотых наград.

К тому же, Украина уже повторила рекорд по общему количеству медалей, добытых на одной Паралимпиаде. За два дня до окончания Игр украинские паралимпийцы выиграли 25 наград - столько же было на Паралимпиадах в 2006 и 2014 годах.

Отметим, что сейчас украинская команда идет на втором месте в медальном зачете Паралимпиады-2022. Опережает украинцев только Китай - лидер медального зачета Игр в Пекине - 47 медалей (14-14-19).

Медали Украины на зимних Паралимпиадах

1998 год: 3 "золота" + 2 "серебра" + 4 "бронзы"

2002: 0+6+6

2006: 7+9+9

2010: 5+8+6

2014: 5+9+11

2018: 7+7+8

2022: 9+10+6 (продолжаются)

Ранее сообщалось, что в седьмой соревновательный день Паралимпиады-2022 украинская сборная завоевала еще шесть медалей.

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