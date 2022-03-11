Историческое достижение: Украина установила рекорд по золотым медалям на зимних Паралимпиадах

"Сине-желтые" уже на две награды превзошли свой результат 2006 и 2018 годов.
Сборная Украины невероятно успешно выступает на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.
После семи соревновательных дней в копилке "сине-желтых" 25 медалей - девять "золотых", десять "серебряных" и шесть "бронзовых".
Это национальный рекорд Украины по количеству золотых медалей на зимних Паралимпийских играх. Наша команда уже на две награды превзошла результат 2006 и 2018 годов, когда украинцы выиграли 7 золотых наград.
К тому же, Украина уже повторила рекорд по общему количеству медалей, добытых на одной Паралимпиаде. За два дня до окончания Игр украинские паралимпийцы выиграли 25 наград - столько же было на Паралимпиадах в 2006 и 2014 годах.
Отметим, что сейчас украинская команда идет на втором месте в медальном зачете Паралимпиады-2022. Опережает украинцев только Китай - лидер медального зачета Игр в Пекине - 47 медалей (14-14-19).
Медали Украины на зимних Паралимпиадах
1998 год: 3 "золота" + 2 "серебра" + 4 "бронзы"
2002: 0+6+6
2006: 7+9+9
2010: 5+8+6
2014: 5+9+11
2018: 7+7+8
2022: 9+10+6 (продолжаются)
Ранее сообщалось, что в седьмой соревновательный день Паралимпиады-2022 украинская сборная завоевала еще шесть медалей.
Читайте также:
Малиновский помог "Аталанте" приблизиться к четвертьфиналу Лиги Европы
"Сохраняем ценности этого вида спорта": российских и белорусских каратистов отстранили от международных соревнований
Теперь только пиратский просмотр: Формула-1 запретила показывать гонки в России